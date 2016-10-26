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国家主席习近平发表2017年新年贺词

2016年，在美丽的西子湖畔，我们举办了二十国集团领导人第十一次峰会，向世界贡献了中国智慧、中国方案和美轮美奂的中国印象、中国风采。

今年杭州的年夜饭 真的很难订很难订

年夜饭难订！外婆家这个“排队大王”更是如此，在正式推出年夜饭菜单和价格的前几个月，那些做年夜饭的外婆家门店，就早已被客人预留完毕。

新年第一天 让晴暖天气陪你过元旦

昨天，杭州市气象台还报了个好消息，杭州气温已经在逐渐回暖，今天的晴暖天气，就是老天爷送给大家的最好礼物。

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春运期间 浙江预计运送旅客1.44亿人次
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2017年想过得更好？快试试这些生活魔法

做好五暖稳过冬

为什么有人喜欢独处？
家长别把脾气带回家
为什么宝宝冬天容易脸红？
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聆听习近平主席2017年新年贺词

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1月1日零时，中欧班列驶伦敦

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杭州有个“布料图书馆”，想同时展现布料的魅力和商机。
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这一年是杭州的“国际元年”，但这也只是个开始，更多的挑战和机遇在下一刻就要开启……
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"后G20时代，杭州再出发——全国网络媒体杭州行"大型网络采访活动，全面展示杭州城市形象和未来发展之路。
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聚焦杭州区县（市）党代会
杭州13个区县市陆续召开党代会，各地未来五年的发展蓝图一一呈现。
深改很有感 我们有突破
随着各项改革的深入，行政权力简化下放；一张张权力清单、责任清单公布于众，为经济发展清障搭台。
趣闻趣图
房产

全国楼市入深度降温季 明下半年或回温

临金高速金东段年内建
年收入12万加税系谣言
个税改革再度成为热点
余杭多个交通建设开工

明年是中小房企退出最后机会 一线量缩

多家银行未停个人房贷
多地土地限价地块退烧
中介费水涨船高值不值
高房价的最大问题是？
亚运会前 杭州将建成12条地铁
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家居

全球智能家居产值或将超过1200亿美元

红橡木家具变成橡胶木
中档家装套餐线上趋火
选购木家具要问清工艺
整体家装时代未来已来

全国规模以上建材家居卖场销1086.2亿

扎堆“大家居” 前景?
两大软体家具品牌上市
京城家居产业转移挪位
家居零售市场趋旺拐点
汽车

3个男人围着她 以为娶了开保时捷的白富美

如果一个96年的女孩手里有这些东西，那她的家境应该还不错，再加上身材高挑、容貌较好，还有一张浙江大学的学生证，这么一看不是富二代也一定是个白富美。

就为了4块钱！的哥把两名代驾司机给捅了

南山路万松岭路口，的哥和两名乘客为了15块钱打车费争吵，用螺丝刀捅伤两乘客。事发后，捅人的的哥被警方带走，而受伤的2名乘客被送到了市一医院救治。

杭州人注意！2017年浙A车牌摇号将更难！
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选车用车

Acura全新一代NSX巅峰上市 售价289万元

Acura品牌发布暨全新一代Acura NSX上市盛典日前在上海世博中心隆重举行。全新一代NSX集Acura顶级技术和未来设计理念于一身。

乐视超级汽车项目动工 2018年一期完工

12月28日，乐视超级汽车工厂项目开工仪式在德清莫干山高新技术产业开发区举行。根据该项目启动时公布的信息，乐视超级汽车工厂投资总额达到200亿人民币……

财经

土地市场调控收紧 地方财政恐“歉收”

2016年土地市场“量跌价涨”现象愈趋明显。截至目前，36个重点城市合计住宅土地面积成交2980宗，面积30376万平方米，同比下调17.8%。

人社部：适时出台渐进式延迟退休年龄政策

作为国际社会保障协会第32届全球大会的“压轴大戏”，世界社会保障峰会于巴拿马时间11月18日召开。

少数WTO成员“耍赖” 最终害人害己
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金融

个税改革方案有望在明年上半年出炉

个税改革正在提速推进，方案有望在明年上半年出炉。

成都住房限购升级

成都市政府官方网站发布了《成都市人民政府办公厅关于印发进一步促进我市房地产市场健康发展若干政策措施的通知》。

行业资讯
旅游

大熊猫“盼盼”离世 近四分之一系其后代

作为全世界年龄最大的雄性大熊猫，“盼盼”于28日4时50分离世；全球近四分之一圈养大熊猫系其后代。

打年糕喽！ 外桐坞年味儿浓

“噔噔噔……”木槌击打的声响有节奏地从外桐坞村年糕坊中传出，一阵击打之后，石臼中的年糕渐渐软糯，空气中弥漫着米香。

浙江最值得去的8个地方，最后一个你去过吗
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你会买二手的奢侈品包包吗？

 闲置奢侈品交易平台，究竟可以吸引多少消费者？日前，闲置奢侈品交易平台“心上”宣布完成数千万美元B轮融资。

洗衣机智能化以后销售同比逆势增长

在下沙经济开发区杭州松下家用电器有限公司的产品展示大厅里，总经理柳建国正在向来访人员介绍一款新上市的洗衣机。

教育

热点民办初中2017年招生开始了？

一位家长晒出一所民办初中2017年新生网上预登记表，让很多家长都坐不住了今年的小升初招生怎么这么早，民办初中2017年的招生工作已经开始了？

拿下杯赛一等奖 到底有多难？

参加培训班继而参加杯赛，最后获得一等奖，拿到民办初中入场券的几率到底有多大？要获得杯赛的一等奖，难度到底有多大？能拿一等奖的孩子，千万人中能有几个？

杭州市教育局回应“杯赛热”提出11个严禁
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小记者

谁说孩子的悲伤不重要，情绪无好坏！

孩子需要快乐，也需要悲伤在所有情绪中，除了快乐以外，还有有四种负面情绪：厌恶、害怕、愤怒、悲伤。另外，还有惊讶。

孩子不喜欢老师，怎么办？

有些孩子不喜欢某一位老师，就不愿意上那位老师的课，作业也不爱做，由此导致师生关系紧张，孩子的学习成绩严重滑坡。家长对此往往束手无策。

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听国家级名中医连建伟教授的脾胃保养经

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万元的高端手机都是谁在购买？
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《汽车人》一案败诉 导演:法院偏袒迪士尼

《汽车人总动员》抄袭皮克斯动画《赛车总动员》侵权一案以《汽车人》的败诉而告终。随后导演表示：“法律偏袒迪士尼”。

黑到极致！网友用《你的名字。》吐槽雾霾

全国范围的大面积雾霾，让很多二次元爱好者开了脑洞，用动漫的形式来进行讽刺，一网友用《你的名字。》吐槽雾霾的图片火了。

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