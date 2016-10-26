国家主席习近平发表2017年新年贺词

2016年，在美丽的西子湖畔，我们举办了二十国集团领导人第十一次峰会，向世界贡献了中国智慧、中国方案和美轮美奂的中国印象、中国风采。
年夜饭难订！外婆家这个“排队大王”更是如此，在正式推出年夜饭菜单和价格的前几个月，那些做年夜饭的外婆家门店，就早已被客人预留完毕。
昨天，杭州市气象台还报了个好消息，杭州气温已经在逐渐回暖，今天的晴暖天气，就是老天爷送给大家的最好礼物。
做好五暖稳过冬
2017新年到来前的热闹世界
世界第一高桥通车
伐木者
圣彼得堡冬季舞会
在纳布卢斯驻足的鸟类
芬兰圣诞老人家乡美若童话
浙江卖了6869亿元
1381亿元项目开工
如果一个96年的女孩手里有这些东西，那她的家境应该还不错，再加上身材高挑、容貌较好，还有一张浙江大学的学生证，这么一看不是富二代也一定是个白富美。
南山路万松岭路口，的哥和两名乘客为了15块钱打车费争吵，用螺丝刀捅伤两乘客。事发后，捅人的的哥被警方带走，而受伤的2名乘客被送到了市一医院救治。
新COROLLA卡罗拉D-4T
揭秘国宾车图雅诺
Acura品牌发布暨全新一代Acura NSX上市盛典日前在上海世博中心隆重举行。全新一代NSX集Acura顶级技术和未来设计理念于一身。
12月28日，乐视超级汽车工厂项目开工仪式在德清莫干山高新技术产业开发区举行。根据该项目启动时公布的信息，乐视超级汽车工厂投资总额达到200亿人民币……
2016年土地市场“量跌价涨”现象愈趋明显。截至目前，36个重点城市合计住宅土地面积成交2980宗，面积30376万平方米，同比下调17.8%。
作为国际社会保障协会第32届全球大会的“压轴大戏”，世界社会保障峰会于巴拿马时间11月18日召开。
天成路告别印刷一条街
全球集装箱班轮20强抢滩南沙
个税改革正在提速推进，方案有望在明年上半年出炉。
成都市政府官方网站发布了《成都市人民政府办公厅关于印发进一步促进我市房地产市场健康发展若干政策措施的通知》。
作为全世界年龄最大的雄性大熊猫，“盼盼”于28日4时50分离世；全球近四分之一圈养大熊猫系其后代。
“噔噔噔……”木槌击打的声响有节奏地从外桐坞村年糕坊中传出，一阵击打之后，石臼中的年糕渐渐软糯，空气中弥漫着米香。
【春节出行忠告】
《中国式相亲》
闲置奢侈品交易平台，究竟可以吸引多少消费者？日前，闲置奢侈品交易平台“心上”宣布完成数千万美元B轮融资。
在下沙经济开发区杭州松下家用电器有限公司的产品展示大厅里，总经理柳建国正在向来访人员介绍一款新上市的洗衣机。
一位家长晒出一所民办初中2017年新生网上预登记表，让很多家长都坐不住了今年的小升初招生怎么这么早，民办初中2017年的招生工作已经开始了？
参加培训班继而参加杯赛，最后获得一等奖，拿到民办初中入场券的几率到底有多大？要获得杯赛的一等奖，难度到底有多大？能拿一等奖的孩子，千万人中能有几个？
中华经典诵读大赛
2016年最深切的缅怀
孩子需要快乐，也需要悲伤在所有情绪中，除了快乐以外，还有有四种负面情绪：厌恶、害怕、愤怒、悲伤。另外，还有惊讶。
有些孩子不喜欢某一位老师，就不愿意上那位老师的课，作业也不爱做，由此导致师生关系紧张，孩子的学习成绩严重滑坡。家长对此往往束手无策。
女性养颜保健饮食须知
接种疫苗的44个问题
五分钟一局、不知钱输给了谁、24小时不停歇下注、一夜间上万元输赢……这是微信赌博群的真实写照。记者调查发现，微信中的赌博群众多，其中玩法不同
春运火车票今起开售了！一份攻略送上，让你在抢票路上事半功倍。不用攻略？先看看今年春运形势。2017年春运从1月13日开始，是5年来最早的春运，再加上
2017新款iPhone五大传闻
夏达发微博抗议
《汽车人总动员》抄袭皮克斯动画《赛车总动员》侵权一案以《汽车人》的败诉而告终。随后导演表示：“法律偏袒迪士尼”。
全国范围的大面积雾霾，让很多二次元爱好者开了脑洞，用动漫的形式来进行讽刺，一网友用《你的名字。》吐槽雾霾的图片火了。
巴西热浪来袭
内蒙古达里诺尔湖开始冬捕
在可可西里丈量生态文明脚步
故宫文物医院揭幕
莫斯科准备迎接新年
美国宣布对俄罗斯实施制裁
贡嘎雪山现遇难驴友躺睡袋里
2016那些令人心惊胆战的照片
全球最高龄雄性大熊猫去世