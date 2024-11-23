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习近平同文莱苏丹哈桑纳尔会谈

习近平会见泰国总理佩通坦

习近平将出席哈尔滨第九届亚洲冬季运动会开幕式并举行外事活动 学习新语｜“让冰雪运动进入寻常百姓家”

【专题】新春走基层

从"新春第一会"看杭州如何打响奋进"发令枪"

2月5日，乙巳蛇年首个工作日，目标争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的杭州，以高规格的“新春第一会”，吹响新一年实干争先的冲锋号。

杭州招人了！本周六，6000个岗位，别错过！

好消息！新年伊始，杭州将举行多场招聘会。年后正在找工作的小伙伴快来看看，有没有心仪的岗位！

-5℃！冷空气即将到来 杭州周六气温最低 

2月8日将是近期最冷的一天。据浙江省气象台最新预报，这一天，浙北大部地区最低气温会跌到-4℃以下，杭州8日最低气温可能跌至-5℃。

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杭州灵峰探梅正处“二梅争艳”阶段
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杭州招人！本周六6000个岗位别错过

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祝贺！《哪吒2》刷新中国影史最高票房纪录

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浙江中小学、高校开学时间出炉

@杭州人 元宵即将到来，这些灯会别错过

新手奶爸酒后突发心梗 春节期间接诊多例

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2025年浙江省两会
奋力谱写中国式现代化浙江新篇章。
学习贯彻市委十三届八次全会暨市委经济工作会议精神
勇立潮头敢为先，乘风破浪正当时。
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坊间寻年味 杭州清河坊新年活动出炉

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浙江春运客流量，为何屡创新高？

微观杭州
在杭州，寻找“新”年
2025年，我们迎来第一个“人类非遗版”春节。怎样让慢慢淡去的年味回归浓郁？在杭州，也许能寻到答案。
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房产

努力让每位新老杭州人“住有宜居”

让幸福在家门口升级

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家居

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汽车

高速惊魂！定速巡航失效、刹车失灵…

失控车辆上仅有司机赵某一人，因驾车疲劳，他原打算进入枝江服务区内休息，可是临近服务区准备降速时，却发现刹车失灵。

开了16个小时！网友：长途真不能选纯电

萧山一网友发帖：848公里，十个小时哪里够，整整十六个小时，长途真的不能选纯电……

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NOA赛道群雄逐鹿 2025谁将继续领跑？

自特斯拉2019年率先在国内推送NOA，历时5年，NOA终于迎来大规模“上车”。

2025年1月新势力榜：小鹏超越理想夺冠

在经历了2024年底冲量，以及春节假期影响后，1月多数新势力交付量环比出现断崖式下滑。

金融

爸妈新任务：抢演唱会门票 银发经济新趋势

过年了，很多年轻人其实也在发愁，不知道父母想要什么。不过最近我们发现，除了日常的吃穿，父母们对于文娱产品的消费热情也在增长。

旅游
春节出入境人员增长 除夕至初二出境高峰
休闲

相约岳王庙会 开启乙巳新年

岳湖广场与岳王庙相距仅百米，古时人们拜谒岳王庙，大多由西湖坐船至岳湖上岸。

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浙江高考首考成绩出炉！有喜有愁

1月26日，浙江省2025年1月首考成绩陆续出炉。浙江新高考改革后，考生们有两次机会，一次是1月首考，第二次就是6月的高考。

教育部：体育教师应与其他教师享同等待遇

教育部日前印发《关于加强新时代中小学体育教师队伍建设若干举措的通知》，指出体育教师享受与其他学科教师同等待遇。

走读杭州百个爱国主义教育基地
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浙大留校学生在紫金港共度除夕

1月28日，除夕，一年一度的浙江大学留校学生年夜饭如约而至。今年，共有1000余名学生留校过年，紫金港校区100多位食堂员工留守岗位，烹制丰盛的年味大餐。

放假前最后一天到校 孩子嗨翻了！

2024学年第一学期正式圆满结束，放假前最后一天到校，孩子们都收获了什么惊喜？一起来看！

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春运返程 提防流感不松懈

眼下正值节后返程高峰，无形中增加了流感病毒的传播风险。得了流感怎么办？为什么强调48小时内用药？怎样预防流感重症与并发症？

“假期过劳”天旋地转 医生提醒：规律作息
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大豆的力量！教你如何挑选大豆制品

大豆及其制品是营养的“六边形战士”，不仅含有丰富的蛋白质、矿物质、维生素，还富含植物化学物如大豆异黄酮、皂苷、植物固醇和大豆卵磷脂。

科技·家电

2.63万亿元 跨境电商聚新成势

据初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。

2024年中国软件业务收入增10%

中国工信部1月26日公布的数据显示，2024年，中国软件业务收入137276亿元(人民币)，同比增长10.0%。

Unitree H1：春晚机器人扭秧歌的科技之旅
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拱墅区首届电子竞技运营师技能竞赛圆满结束

本次竞赛是拱墅区电竞产业“一类事”增值化服务的一次积极尝试，为电竞文娱企业打造“家门口”的职业技能提升新路径。

最接近奥运的电竞赛，或许是它？

2024年EA SPORTS FC Pro足球世界嘉年华上周在上海开幕，来自不同区域的12支战队开启为期4天的激烈对战，最终于昨天决出冠军归属。

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