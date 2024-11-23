从"新春第一会"看杭州如何打响奋进"发令枪"

习近平同文莱苏丹哈桑纳尔会谈
习近平会见泰国总理佩通坦
【专题】新春走基层
杭州地铁3号线后通段今天开通
今天上午10点，杭州地铁3号线后通段正式开通运营。武林广场、西湖文化广场的换乘，让许多上班族终于可以轻松坐上1号线。杭州网将直播体验。
2月5日，乙巳蛇年首个工作日，目标争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的杭州，以高规格的“新春第一会”，吹响新一年实干争先的冲锋号。
好消息！新年伊始，杭州将举行多场招聘会。年后正在找工作的小伙伴快来看看，有没有心仪的岗位！
2月8日将是近期最冷的一天。据浙江省气象台最新预报，这一天，浙北大部地区最低气温会跌到-4℃以下，杭州8日最低气温可能跌至-5℃。
时令春菜抢鲜上市
让幸福在家门口升级
杭州优化调整房地产相关政策措施
临平区举办房地产企业座谈会
三部门发布楼市税收优惠新政
杭州是否所有新房都取消限价？
“娃娃业主”的房产也不能随意抵押、过户
超2500套！ 杭州多个安置房项目迎来新进展
关注 | “老破小”集体回春？有小区成交创近3年新高
要闻 | 杭州楼市新政发布后 哪些房子人气猛涨？
关注 | 杭州房产新政发布第一个休息日 带看量新增76%
长三角不动产登记“跨省通办”还将惠及更多城市
余杭区拟收购商品房 用作保障性住房
杭州城西这条两千年历史的老街要“刷版本”了
最近楼市有点平静？ 别急，开盘潮马上来
购买新建商品房怎么申请公积金贷款？
失控车辆上仅有司机赵某一人，因驾车疲劳，他原打算进入枝江服务区内休息，可是临近服务区准备降速时，却发现刹车失灵。
萧山一网友发帖：848公里，十个小时哪里够，整整十六个小时，长途真的不能选纯电……
史上最严车检来了？
网友晒出奇葩车位
自特斯拉2019年率先在国内推送NOA，历时5年，NOA终于迎来大规模“上车”。
在经历了2024年底冲量，以及春节假期影响后，1月多数新势力交付量环比出现断崖式下滑。
过年了，很多年轻人其实也在发愁，不知道父母想要什么。不过最近我们发现，除了日常的吃穿，父母们对于文娱产品的消费热情也在增长。
岳湖广场与岳王庙相距仅百米，古时人们拜谒岳王庙，大多由西湖坐船至岳湖上岸。
1月26日，浙江省2025年1月首考成绩陆续出炉。浙江新高考改革后，考生们有两次机会，一次是1月首考，第二次就是6月的高考。
教育部日前印发《关于加强新时代中小学体育教师队伍建设若干举措的通知》，指出体育教师享受与其他学科教师同等待遇。
甲流高发如何防？ 专家：重点关注精神
孩子沉迷游戏， 如何引导？
1月28日，除夕，一年一度的浙江大学留校学生年夜饭如约而至。今年，共有1000余名学生留校过年，紫金港校区100多位食堂员工留守岗位，烹制丰盛的年味大餐。
2024学年第一学期正式圆满结束，放假前最后一天到校，孩子们都收获了什么惊喜？一起来看！
眼下正值节后返程高峰，无形中增加了流感病毒的传播风险。得了流感怎么办？为什么强调48小时内用药？怎样预防流感重症与并发症？
大豆及其制品是营养的“六边形战士”，不仅含有丰富的蛋白质、矿物质、维生素，还富含植物化学物如大豆异黄酮、皂苷、植物固醇和大豆卵磷脂。
据初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。
中国工信部1月26日公布的数据显示，2024年，中国软件业务收入137276亿元(人民币)，同比增长10.0%。
AI玩具是下一家庭成员？
最接近奥运的电竞赛，或许是它？
本次竞赛是拱墅区电竞产业“一类事”增值化服务的一次积极尝试，为电竞文娱企业打造“家门口”的职业技能提升新路径。
2024年EA SPORTS FC Pro足球世界嘉年华上周在上海开幕，来自不同区域的12支战队开启为期4天的激烈对战，最终于昨天决出冠军归属。
立春 万象启新
西湖醋鱼再上《舌尖上的中国》 引发网友热议
力争开门红
白堤柳枝绽新芽
羊坝头 青春开工
春节档票房创新高 《哪吒之魔童闹海》票房领跑
春笋、蚕豆、香椿……时令春菜抢“鲜”上市
快乐假期 雪地撒欢
长三角铁路迎来返程大客流 杭州萧山国际机场昨日起降航班917架次
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